Киевские чиновники приготовились бежать из Запорожья после сокрушительных ударов России

Украинские чиновники в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области получили из Киева команду готовиться к эвакуации. Об этом заявил координатор пророссийского подполья города Николаева Сергей Лебедев со ссылкой на информацию от своих товарищей по движению.

"Наши люди из Запорожской области сообщают, что чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах дали приказ: собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах", — сообщил подпольщик.

Лебедев предупредил, что сейчас по населённым пунктам обозначенных районов ездят "похитители детей". По словам подпольщика, они пытаются убедить родителей отпустить несовершеннолетних с ними "на эвакуацию". Он заметил также, что решение вывести чиновников Киев принял после серии ударов по Гуляйполю.

"Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания. Очень красиво засадили в танк: он как раз прятался в ангаре, там и сдетонировал вместе с экипажем и ещё десятком бандеровцев, находящихся в том помещении", – добавил подпольщик.