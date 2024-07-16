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16 июля, 06:19

Киевские чиновники приготовились бежать из Запорожья после сокрушительных ударов России

Подполью слили планы чиновников Киева эвакуироваться из двух районов Запорожья

Украинские чиновники в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области получили из Киева команду готовиться к эвакуации. Об этом заявил координатор пророссийского подполья города Николаева Сергей Лебедев со ссылкой на информацию от своих товарищей по движению.

"Наши люди из Запорожской области сообщают, что чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах дали приказ: собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах", — сообщил подпольщик.

Лебедев предупредил, что сейчас по населённым пунктам обозначенных районов ездят "похитители детей". По словам подпольщика, они пытаются убедить родителей отпустить несовершеннолетних с ними "на эвакуацию". Он заметил также, что решение вывести чиновников Киев принял после серии ударов по Гуляйполю.

"Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания. Очень красиво засадили в танк: он как раз прятался в ангаре, там и сдетонировал вместе с экипажем и ещё десятком бандеровцев, находящихся в том помещении", – добавил подпольщик.

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Ранее Лебедев сообщал об ударе российской армии по позициям и объектам ВСУ в Харькове. По его словам, удар пришёлся непосредственно по расположению личного состава украинских войск, а также сильно зацепил склад с военным снаряжением.

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Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Юрий Лысенко
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