В Боснии и Герцеговине грянул скандал из-за откровения министра обороны о помощи ВСУ

В Боснии и Герцеговине собираются проверить заявления министра обороны страны Зукана Хелеза о том, что заводы в его стране конструируют дроны-камикадзе, которые можно поставлять Киеву. Об этом заявил министр внешней торговли и экономических связей и зампредседателя Совета министров БиГ Сташа Кошарац, назвав уголовным преступлением производство и поставки оружия Украине без их одобрения.

Так он отреагировал на слова Хелеза о том, что в Федерации БиГ налажены механизмы производства дронов для дальнейшей поставки на Украину. По словам Кошараца, слова министра обороны заставляют подозревать эту часть страны в ведении нелегального оружейного бизнеса.

"Если будут подтверждены его заявления о том, что определённые компании в БиГ произвели и экспортировали дроны-камикадзе, а также испытывали их внутри и за пределами БиГ, это значит, что действующие законы нарушены и вооружение произведено нелегально, кто-то должен нести за это ответственность", — сказал Кошарац РИА "Новости".

По его словам, Министерство внешней торговли не получало и не одобряло ни один договор о производстве таких беспилотников, а также экспорте и импорте компонентов к ним.

Президиум БиГ в феврале 2015 официально запретил поставлять вооружение и военную технику на Украину, напомнил Кошарац. Он также призвал Агентство по расследованиям и защите (SIPA) и прокуратуру БиГ провести проверку заявления Хелеза о том, что некоторые боснийские предприятия производят дроны-камикадзе для последующего испытания на и вне территории страны.

"Если компетентные органы установят, что произошли нелегальное производство и оборот дронов-камикадзе, Министерство внешней торговли и экономических отношений БиГ в соответствии с законными нормами начнёт процедуры по санкционированию юридических лиц, которые действовали незаконно", — резюмировал боснийский чиновник.