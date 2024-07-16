В Боснии и Герцеговине грянул скандал из-за откровения министра обороны о помощи ВСУ
В Боснии и Герцеговине проверят слова главы Минобороны о выпуске дронов для ВСУ
В Боснии и Герцеговине собираются проверить заявления министра обороны страны Зукана Хелеза о том, что заводы в его стране конструируют дроны-камикадзе, которые можно поставлять Киеву. Об этом заявил министр внешней торговли и экономических связей и зампредседателя Совета министров БиГ Сташа Кошарац, назвав уголовным преступлением производство и поставки оружия Украине без их одобрения.
Так он отреагировал на слова Хелеза о том, что в Федерации БиГ налажены механизмы производства дронов для дальнейшей поставки на Украину. По словам Кошараца, слова министра обороны заставляют подозревать эту часть страны в ведении нелегального оружейного бизнеса.
"Если будут подтверждены его заявления о том, что определённые компании в БиГ произвели и экспортировали дроны-камикадзе, а также испытывали их внутри и за пределами БиГ, это значит, что действующие законы нарушены и вооружение произведено нелегально, кто-то должен нести за это ответственность", — сказал Кошарац РИА "Новости".
По его словам, Министерство внешней торговли не получало и не одобряло ни один договор о производстве таких беспилотников, а также экспорте и импорте компонентов к ним.
Президиум БиГ в феврале 2015 официально запретил поставлять вооружение и военную технику на Украину, напомнил Кошарац. Он также призвал Агентство по расследованиям и защите (SIPA) и прокуратуру БиГ провести проверку заявления Хелеза о том, что некоторые боснийские предприятия производят дроны-камикадзе для последующего испытания на и вне территории страны.
"Если компетентные органы установят, что произошли нелегальное производство и оборот дронов-камикадзе, Министерство внешней торговли и экономических отношений БиГ в соответствии с законными нормами начнёт процедуры по санкционированию юридических лиц, которые действовали незаконно", — резюмировал боснийский чиновник.
Ранее президент Республики Сербской, входящей в состав БиГ, Милорад Додик заявил, что страна организует поставки оружия для Украины, перепродавая ей вооружение через посредников. По его словам, республика старается этому помешать, однако оборонные предприятия на территории государства всё же находятся под контролем НАТО.
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