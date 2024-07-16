Песков о чудовищном видео с расстрелом российского военного: Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал чудовищное видео расстрела раненого российского военного, которое выложил украинский нацбат "Азов"*. Он назвал "азовцев"* фашистами, которых нужно уничтожать.

"Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться, и их нужно уничтожать", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Россия собирает доказательную базу по преступлениям украинского режима.

Напомним, ранее "Азов"* выложил видео жестокого расстрела раненного российского военного. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что это является нарушением Женевских конвенций, и призвал поступать с такими извергами так, как описал Константин Симонов в стихотворении "Если дорог тебе твой дом…".