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16 июля, 07:47
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Песков о чудовищном видео с расстрелом российского военного: Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

Песков прокомментировал убийство российского бойца: Фашисты есть фашисты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал чудовищное видео расстрела раненого российского военного, которое выложил украинский нацбат "Азов"*. Он назвал "азовцев"* фашистами, которых нужно уничтожать.

"Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться, и их нужно уничтожать", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Россия собирает доказательную базу по преступлениям украинского режима.

СКР обещал вычислить и наказать убийц российского военного с жуткого видео "Азова"*
СКР обещал вычислить и наказать убийц российского военного с жуткого видео "Азова"*

Напомним, ранее "Азов"* выложил видео жестокого расстрела раненного российского военного. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что это является нарушением Женевских конвенций, и призвал поступать с такими извергами так, как описал Константин Симонов в стихотворении "Если дорог тебе твой дом…".

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Александра Вишнякова
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