ВСУ сбросили бомбу на велосипедистку под Курском, к истекающей кровью девушке не могут добраться
Mash: Дрон ВСУ снова атаковал Тёткино, 18-летняя девушка тяжело ранена
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде по центру посёлка Тёткино в Курской области. Она тяжело ранена, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, из-за повторных ударов украинских войск до пострадавшей пока не могут добраться, чтобы оказать помощь. Это уже пятый удар ВСУ по Тёткино за сегодняшнее утро.
Напомним, что ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о об утренней атаке коптера ВСУ по Тёткино. От взрыва пострадал мужчина, его дом получил серьёзные повреждения.
Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko