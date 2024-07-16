ВСУ сбросили бомбу на велосипедистку под Курском, к истекающей кровью девушке не могут добраться

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на 18-летнюю девушку, которая каталась на велосипеде по центру посёлка Тёткино в Курской области. Она тяжело ранена, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, из-за повторных ударов украинских войск до пострадавшей пока не могут добраться, чтобы оказать помощь. Это уже пятый удар ВСУ по Тёткино за сегодняшнее утро.