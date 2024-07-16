Приставы повесили на первоклашку из Омской области долгов на 700 тысяч рублей

Судебные приставы с головы до ног обложили долгами восьмилетнюю девочку из Омской области после регистрации на портале "Дневник.ру". Об этом сообщает телеграм-канал "Сапа" со ссылкой на мать "злостной нарушительницы налогового законодательства".

Со слов Марии, долговые обязательства бурным потоком посыпались на дочь, когда она внесла её данные в свою учётную запись на "Госуслугах", что было необходимо для регистрации на портале "Дневник.ру". После этого приставы со всех уголков страны начали заваливать школьницу долгами. За пару дней на имя девочки было отправлено 34 долга на общую сумму около 700 тысяч рублей.

Все исполнительные производства по какой-то причине привязали к СНИЛС первоклашки, однако в делах названы совсем другие имена и фамилии. В Минцифры сообщили, что долги из базы ФССП сами привязываются к аккаунту на "Госуслугах", но портал в это время работал исправно.

Как оказалось, ошибка случилась в белгородском отделении ФССП. Мать девочки добавила, что сотрудника канцелярии, который вносил данные её дочери в исполнительные производства, уже уволили. Но проблема от этого не решилась, а уведомления о новых задолженностях стали появляться в аккаунте женщины на "Госуслугах". В итоге ей пришлось обращаться за помощью к руководству силовых ведомств.