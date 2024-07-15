Российские счета сбежавшего на Кипр блогера Красавы* заблокированы

Уехавший из России после начала спецоперации бывший футболист тульского "Арсенала" и пермского "Амкара" Евгений Савин* не закрыл свой российский бизнес, который продолжал подавать признаки жизни даже после объявления блогера в розыск. В ближайшее время он может закрыться с концами, поскольку счета Красавы* были заблокированы из-за задолженности в 4,6 млн рублей. Об этом пишет Mash.