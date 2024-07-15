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15 июля, 14:11

Российские счета сбежавшего на Кипр блогера Красавы* заблокированы

ФНС заблокировала счета блогера Евгения Савина* из-за долга в 4,6 млн рублей

Блогер Евгений Савин*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sava9

Блогер Евгений Савин*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sava9

Уехавший из России после начала спецоперации бывший футболист тульского "Арсенала" и пермского "Амкара" Евгений Савин* не закрыл свой российский бизнес, который продолжал подавать признаки жизни даже после объявления блогера в розыск. В ближайшее время он может закрыться с концами, поскольку счета Красавы* были заблокированы из-за задолженности в 4,6 млн рублей. Об этом пишет Mash.

Кроме того, под угрозу ликвидации попала компания Савина*, которую он учредил, чтобы создать свой футбольный клуб. К слову, ФК "Красава" не принёс блогеру ни рубля прибыли. Из-за неверных сведений блогера в ФНС под каток также попали ещё несколько его предприятий: "Футбольный город", "Сибирский мастер", "Тобольск-Моторс Р" и "Центр развития детско-юношеского футбола Е. Савина".

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Высказав своё мнение на тему того, как должна и не должна работать мировая политика в 2022 году, блогер Евгений Савин* поспешил покинуть Россию и устремиться на Кипр. После этого им впервые заинтересовался СК РФ, пожелавший проверить его высказывания на дискредитацию. Затем в 2023 году суд оштрафовал экс-футболиста по соответствующей статье на 50 тысяч рублей. В феврале этого года Следственный комитет ходатайствовал о заочном аресте Красавы*, а в марте суд решил удовлетворить ходатайство СК.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
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