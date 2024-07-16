Кремль опроверг приказ замедлить WhatsApp
Песков: В России не замедляют WhatsApp, перебои могут возникать в регионах
Российское руководство не предпринимало никаких действий по замедлению работы мессенджера WhatsApp на территории страны, а перебои в работе приложения в некоторых регионах могут быть вызваны антитеррористическими мероприятиями. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно об этом. Наверное, это меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но никакого замедления нет. По крайней мере, я не располагаю такой информацией", — заявил Песков на просьбу прокомментировал слухи о замедлении мессенджера в некоторых регионах, в том числе в Дагестане.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в сегодняшнем расписании президента РФ Владимира Путина значится открытие нового объекта транспортной инфраструктуры. Мероприятие пройдёт в формате видеосвязи, а открывать глава России будет новую трассу "Обход Тольятти" в Самарской области.
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