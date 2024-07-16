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16 июля, 09:06

В Московский военный округ включили танковую армию, спецназ, РЭБ и РХБЗ

Общевойская и танковая армия вместе с соединениями сил специального назначения, радиоэлектронной борьбы и войск радиационной, химической и биологической защиты были включены в состав Московского военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

"Московский военный округ дислоцирован на территории двух федеральных округов и 19 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят общевойсковая и танковая армия, соединения специального назначения, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты", — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что штаб находится в Москве.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что авиационный завод "Сокол" в Нижнем Новгороде передал российскому военному ведомству первую за этот год партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, прошедших модернизацию и ремонт. Их поставили в ВС РФ в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Самолёты отличаются высокими боевыми характеристиками и могут решать боевые задачи в современных условиях.

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Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Юрий Лысенко
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