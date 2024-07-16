Никаких жужжалок: Депутаты хотят ввести тихий час для газонокосилок, чтобы россияне лучше высыпались

Похоже, в Госдуме решили позаботиться о здоровом сне россиян и предложили запретить управляющим компаниям стричь газон летом или убирать снег зимой в ночное и утреннее время — с 22 до 8 часов.

Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, запретить проводить шумные работы на улице сотрудникам управляющих компаний предложила партия "Новые люди". Депутаты Антон Ткачёв и Владислав Даванков утверждают, что из-за отсутствия соответствующего запрета россияне часто жалуются на сильный шум и страдают от стресса из-за недосыпа. Причём звук газонокосилки может их разбудить рано утром даже в выходной день.