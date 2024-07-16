Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 09:01

Никаких жужжалок: Депутаты хотят ввести тихий час для газонокосилок, чтобы россияне лучше высыпались

"Новые люди" предложили запретить стричь газон или убирать снег с 22 до 8 часов

Похоже, в Госдуме решили позаботиться о здоровом сне россиян и предложили запретить управляющим компаниям стричь газон летом или убирать снег зимой в ночное и утреннее время — с 22 до 8 часов.

Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, запретить проводить шумные работы на улице сотрудникам управляющих компаний предложила партия "Новые люди". Депутаты Антон Ткачёв и Владислав Даванков утверждают, что из-за отсутствия соответствующего запрета россияне часто жалуются на сильный шум и страдают от стресса из-за недосыпа. Причём звук газонокосилки может их разбудить рано утром даже в выходной день.

Россиянам объяснили, кто должен оплачивать воду для полива клумб перед подъездом дома
Россиянам объяснили, кто должен оплачивать воду для полива клумб перед подъездом дома

Напомним, в России освободили от комиссии при оплате услуг ЖКХ многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Соответствующий закон вступил в силу 1 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что для многих эта сумма ощутима.

Обложка ©

Артур Новосильцев / ТАСС

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • ЖКХ
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров