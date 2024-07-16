Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но жёстко ответят на любую провокацию

Белорусский народ не хочет войны, но страна готова дать решительный и жёсткий ответ на любую провокацию, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

"Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооружённые силы также с учётом опыта боевых действий. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жёстким", — заявил белорусский лидер.

По его словам, каждый должен усвоить это, поскольку в этом заключается принципиальная позиция страны, которой есть кому и чем ответить на любую агрессию в свою сторону. Военные в курсе вещей, которые происходят в данный момент у южных и западных границ Белоруссии. По сути, сейчас народ столкнулся с идентичной ситуацией, что и их предки 80 лет назад. Необходимо не сломаться под этим гнётом и не дать возможность втянуть себя в вооружённый конфликт, сказал Лукашенко.

"И мы делаем для этого всё необходимое, в том числе разместив у себя самое страшное — ядерное — оружие", — заключил он.