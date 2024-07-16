Лукашенко: Белорусы не хотят войны, но жёстко ответят на любую провокацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Белорусский народ не хочет войны, но страна готова дать решительный и жёсткий ответ на любую провокацию, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
"Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооружённые силы также с учётом опыта боевых действий. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жёстким", — заявил белорусский лидер.
По его словам, каждый должен усвоить это, поскольку в этом заключается принципиальная позиция страны, которой есть кому и чем ответить на любую агрессию в свою сторону. Военные в курсе вещей, которые происходят в данный момент у южных и западных границ Белоруссии. По сути, сейчас народ столкнулся с идентичной ситуацией, что и их предки 80 лет назад. Необходимо не сломаться под этим гнётом и не дать возможность втянуть себя в вооружённый конфликт, сказал Лукашенко.
"И мы делаем для этого всё необходимое, в том числе разместив у себя самое страшное — ядерное — оружие", — заключил он.
Ранее Александр Лукашенко потребовал от военного руководства страны держать ухо востро, чтобы не допускать угроз со стороны западных границ Белорусии. По его словам, Запад пытается сделать Минск участником боевых столкновений, но необходимо стараться помешать этим попыткам.