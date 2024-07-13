"Должны быть готовы ко всему": Лукашенко потребовал от военных не пропустить угрозы на западных границах
Лукашенко потребовал от военных не пропустить угрозы на западных границах
Лукашенко посещает дислокации зенитного ракетного полка в Лунинецком районе Брестской области. Обложка © Сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от военных обратить особое внимание на западные границы, чтобы не пропустить возможные угрозы. Соответствующее заявление прозвучало на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности на южном операционном направлении.
"И время <...> подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада. <...> Вот там идёт активизация. Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему", — сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что Запад хочет втянуть Минск в разборки. Он призвал не допустить этого.
Ранее сообщалось, что Лукашенко днём 13 июля приехал в район республики, граничащий с Украиной. Он посетил 56-й зенитный ракетный полк, который дислоцируется в Лунинецком районе Брестской области. Позже на совещании Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной. Обе страны отвели свои войска. Кроме того, глава Белоруссии вернулся к теме мирных переговоров между Москвой и Киевом. Политик отметил, что в ближайшее время планирует обсудить с Путиным "дальнейшие шаги".