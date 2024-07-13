"Должны быть готовы ко всему": Лукашенко потребовал от военных не пропустить угрозы на западных границах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от военных обратить особое внимание на западные границы, чтобы не пропустить возможные угрозы. Соответствующее заявление прозвучало на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности на южном операционном направлении.

"И время <...> подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада. <...> Вот там идёт активизация. Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему", — сказал белорусский лидер.