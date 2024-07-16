Синоптик рассказал, когда жара в Москве пойдёт на спад

Москву 16-го и 17 июня накроет очень жаркая погода, температура воздуха прогреется до +32 градусов. С четверга же горожан ждут "революционные изменения", рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Воздух перемещается с юго-запада, и если сегодня-завтра температура будет +31...+32 °С , то в четверг в первой половине дня — до +25...+29 °С. Затем, во второй половине дня, через Москву пройдёт холодный фронт. Будут облачность, осадки и даже грозы. И температура заметно понизится", — рассказал синоптик в беседе с RT.

Подобная достаточно приятная и немного прохладная погода будет характерна также для пятницы, субботы и воскресенья. Согласно прогнозу, к концу рабочей недели температура в столице понизится до +20...+25 градусов. Более заметно градус упадёт в ночные часы. Например, ночью в пятницу, субботу и воскресенье будет примерно +15...+16 градусов. Вильфанд отметил, что температурный фон начнёт полностью соответствовать климатическим нормам.

"То есть той погоде, которая характерна именно для Москвы, потому что сейчас мы живём в погоде краснодарской. В первой половине следующей недели существенных изменений тоже не будет", — заключил синоптик.