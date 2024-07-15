На Москву по очереди обрушатся 30-градусная жара, ливни и шквалистый ветер
Синоптик Шувалов предсказал жару до +30 в первой половине недели в Москве
Жителей Москвы снова ждёт жаркая погода, правда, только до четверга, рассказал синоптик. Обложка © Life.ru
Жителей Москвы снова ждёт жара с температурой до +30 градусов. Первая половина рабочей недели обещает быть очень тёплой. Подобная погода планирует задержаться в столице до четверга, рассказал метеоролог Александр Шувалов.
"Ураганов нам ждать не нужно, давайте их сразу исключим из перечня явлений, которые нас ждут на неделе. Сказать можно определённо: первая половина недели будет очень жаркая, но к этому не привыкать, до +30 градусов", — сообщил Шувалов в беседе с 360.ru.
Согласно прогнозу, с четверга погода изменится. Синоптик отметил, что в столице произойдут явные температурные послабления — выше 25 градусов тепла температура подниматься не будет. Однако вероятны ливни и шквалистое усиление ветра.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в период жаркого лета от погоды страдают также и животные, правда не по своей воле. Например, москвичи заперли собаку на балконе без еды и воды в 30-градусную жару. Пёсик находился на открытом балконе несколько дней. Сейчас хвостатому ничего не угрожает. Life.ru уже успел опубликовать видео спасения погибающей от жары собаки. Ушастый из последних сил старался хватать ртом воздух, когда на соседнем балконе появились долгожданные сотрудники МЧС.