На Москву по очереди обрушатся 30-градусная жара, ливни и шквалистый ветер

Жителей Москвы снова ждёт жара с температурой до +30 градусов. Первая половина рабочей недели обещает быть очень тёплой. Подобная погода планирует задержаться в столице до четверга, рассказал метеоролог Александр Шувалов.

"Ураганов нам ждать не нужно, давайте их сразу исключим из перечня явлений, которые нас ждут на неделе. Сказать можно определённо: первая половина недели будет очень жаркая, но к этому не привыкать, до +30 градусов", — сообщил Шувалов в беседе с 360.ru.

Согласно прогнозу, с четверга погода изменится. Синоптик отметил, что в столице произойдут явные температурные послабления — выше 25 градусов тепла температура подниматься не будет. Однако вероятны ливни и шквалистое усиление ветра.