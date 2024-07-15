Мощный тропический ливень с грозой превратил улицы Москвы в реки и затопил подъезды
Улицы в ряде районов Москвы ушли под воду из-за тропического ливня с водой
Последствия ливня с грозой в Москве 15 июля. Фото © Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав
Мощный тропический ливень с грозой обрушился на Москву днём 15 июля и затопил дороги в ряде районов. Непогода, в частности, прошлась по юго-востоку столицы, Вешнякам и Текстильщикам. Отступать до конца суток она не собирается.
Последствия ливня с грозой в Москве 15 июля. Видео © t.me / uao_online_msk
Жители Москвы делятся в Сети последствиями мощного ливня: улицы-реки, затопленные машины и залитые водой подъезды. К примеру, для жильцов многоэтажки на проспекте Медиков уже стало привычным становиться владельцами домашнего "бассейна". Судя по видео, подъезд залило водой, а некоторые жители преодолевают преграду вброд босиком.
Тем временем в южных регионах России аномальная жара привела к природным пожарам. Пламя бушует в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Огонь перекинулся на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил 60 построек на базе отдыха "Романтик", ещё восемь построек и пять машин пострадали на территории базы отдыха "Голубая волна". Из-за возгорания было эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. По последним данным, лесной пожар под Новороссийском локализован на площади 62 га. Со стихией сейчас борются и в Крыму. Площадь возгорания сухой травы возле Карадагского заповедника в посёлке Коктебель уже выросла до 20 га.