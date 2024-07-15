Жара начнёт прибавлять: Какая погода ожидается на юге России, где тлеют природные пожары

Напротив, жара начнёт прибавлять. До 40℃ — Кубань, до 39 ℃ — район Новороссийска, — Вот такие значения температуры будут держаться вплоть до конца этой недели. Единственный, так сказать, плюс в этой ситуации — это ветер, который станет менее свирепым. А сейчас именно он препятствует борьбе с пожарами. В ближайшем будущем его сила, особенно на побережье, станет чуточку слабее.