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15 июля, 14:40

Жара начнёт прибавлять: Какая погода ожидается на юге России, где тлеют природные пожары

Метеоролог Шувалов: Главный союзник пожаров на юге России — не жара, а ветер

Обложка © Telegram / МЧС по Краснодарскому краю

Обложка © Telegram / МЧС по Краснодарскому краю

Прогноз погоды в Краснодарском крае на ближайшие дни, к сожалению, не обещает дождей или ослабления жары. Об этом в беседе с Life.ru рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, это совсем не играет на руку в ситуации с лесными пожарами в курортном регионе.

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Напротив, жара начнёт прибавлять. До 40℃ — Кубань, до 39 ℃ — район Новороссийска, — Вот такие значения температуры будут держаться вплоть до конца этой недели. Единственный, так сказать, плюс в этой ситуации — это ветер, который станет менее свирепым. А сейчас именно он препятствует борьбе с пожарами. В ближайшем будущем его сила, особенно на побережье, станет чуточку слабее.

метеоролог Алекандр Шувалов.

Вместе с тем собеседник Life.ru не склонен сгущать краски, оценивая площадь, которая охвачена пожарами на эту минуту. По его словам, 50, и даже 100 гектаров, — это квадрат размером километр на километр, по оценкам эксперта, не очень много, и ситуация вполне поправимая.

"Да, безусловно, потребовалась эвакуация людей, но все-таки пожары вещь такая, которая в данном случае не захватывают миллионы квадратных метров", — указал Шувалов.

Кадры тушения природного пожара в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС по Краснодарскому краю

Напомним, что на минувших выходных природный пожар разгорелся в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Огонь перекинулся на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил 60 построек на базе отдыха "Романтик", ещё восемь построек и пять машин пострадали на территории базы отдыха "Голубая волна". Из-за возгорания было эвакуированы 176 человек, включая 48 детей. По последним данным, лесной пожар под Новороссийском локализован на площади 62 га. С природным пожаром сейчас борются и в Крыму. Площадь возгорания сухой травы возле Карадагского заповедника в поселке Коктебель уже выросла до 20 га. В МЧС сообщали, что к тушению пожара привлекаются более 100 человек и 23 единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8.

Ольга Годуненко
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