Всемирные игры дружбы перенесли на 2025 год

Всемирные игры дружбы, проведение которых было запланировано на сентябрь 2024 года, переносятся на 2025 год. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов во время пресс-конференции, приуроченной к чемпионату по его дисциплине в Новосибирской области.

"Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что их перенесли на следующий год", — сообщил Агапитов.

Он отметил, что для тяжелоатлетов сборной России Игры дружбы были главным международным турниром года. После переноса даты мероприятия спортсмены получили приглашения принять участие в совместных сборах и матчевых встречах в ряде других стран.