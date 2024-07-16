Всемирные игры дружбы перенесли на 2025 год
Талисман Всемирных игр дружбы. Фото © Telegram / Всемирные игры дружбы
Всемирные игры дружбы, проведение которых было запланировано на сентябрь 2024 года, переносятся на 2025 год. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов во время пресс-конференции, приуроченной к чемпионату по его дисциплине в Новосибирской области.
"Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что их перенесли на следующий год", — сообщил Агапитов.
Он отметил, что для тяжелоатлетов сборной России Игры дружбы были главным международным турниром года. После переноса даты мероприятия спортсмены получили приглашения принять участие в совместных сборах и матчевых встречах в ряде других стран.
Ранее Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы организации и проведения Всемирных игр дружбы в России. Планировалось, что мероприятие пройдёт с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Единственным критерием участия в них были достижения самих спортсменов.