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19 апреля, 13:31

Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы организации и проведения Всемирных игр дружбы в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроектом определяется ряд понятий, которые относятся к проведению международных соревнований, а также полномочия организаторов Игр, федеральных и региональных органов исполнительной власти, особенности финансирования мероприятий, въезда спортсменов и волонтёров на территорию нашей страны.

В пояснительной записке указано, что Всемирные игры дружбы — это новый формат международных спортивных состязаний, придерживающийся принципа всеобщей доступности спорта в отсутствие дискриминации участников.

Всемирные игры дружбы — это соревнования, которые включают в себя выступления по тридцати трём летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Единственный критерий участия — достижения самих атлетов. Инициатором и координатором нового формата состязаний является Международная ассоциация дружбы (IFA).

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Напомним, что провести международные Всемирные игры дружбы в 2024 году распорядился лично президент Владимир Путин. Первые состязания пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В первой версии законопроекта разрешалась продажа спиртных напитков на стадионах во время проведения соревнований. Однако в финальной указано, что на Всемирных играх дружбы не будет алкоголя и рекламы букмекеров.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Дарья Нарыкова
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