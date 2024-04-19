Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы
Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы организации и проведения Всемирных игр дружбы в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законопроектом определяется ряд понятий, которые относятся к проведению международных соревнований, а также полномочия организаторов Игр, федеральных и региональных органов исполнительной власти, особенности финансирования мероприятий, въезда спортсменов и волонтёров на территорию нашей страны.
В пояснительной записке указано, что Всемирные игры дружбы — это новый формат международных спортивных состязаний, придерживающийся принципа всеобщей доступности спорта в отсутствие дискриминации участников.
Всемирные игры дружбы — это соревнования, которые включают в себя выступления по тридцати трём летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Единственный критерий участия — достижения самих атлетов. Инициатором и координатором нового формата состязаний является Международная ассоциация дружбы (IFA).
Напомним, что провести международные Всемирные игры дружбы в 2024 году распорядился лично президент Владимир Путин. Первые состязания пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В первой версии законопроекта разрешалась продажа спиртных напитков на стадионах во время проведения соревнований. Однако в финальной указано, что на Всемирных играх дружбы не будет алкоголя и рекламы букмекеров.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров