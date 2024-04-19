Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы

Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы организации и проведения Всемирных игр дружбы в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроектом определяется ряд понятий, которые относятся к проведению международных соревнований, а также полномочия организаторов Игр, федеральных и региональных органов исполнительной власти, особенности финансирования мероприятий, въезда спортсменов и волонтёров на территорию нашей страны.

В пояснительной записке указано, что Всемирные игры дружбы — это новый формат международных спортивных состязаний, придерживающийся принципа всеобщей доступности спорта в отсутствие дискриминации участников.