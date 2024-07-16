Роберта Метсола повторно избрана председателем Европарламента

Мальтийский политик Роберта Метсола была избрана на пост председателя Европарламента на второй срок. Трансляция первого после европейских выборов заседания ЕП, на котором проводилось голосование, опубликована на сайте парламента.

Напомним, выборы в Европарламент прошли в период с 6 по 9 июня. Правые политические силы укрепили на них позиции. Ранее председатель венгерской правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявила, что "Альтернатива для Германии" и несколько других партий планируют создать в ЕП новую фракцию, которая будет выступать за отмену санкций и против укоренившейся антироссийской позиции ЕС.