На Урале выбрали чемпиона по метанию коровьих лепёшек
В Пермском крае провели фестиваль по метанию коровьих лепёшек
Жители Пермского края массово покидали коровьи лепёшки. Обложка © URA.ru / Фотограф: Анна Ташлыкова
Фестиваль по метанию коровьих лепёшек "Весёлый коровяк" организовали в селе Крылово Осинского округа Пермского края. Главной задачей участников было массово кидать экскременты на дальность. Обо всех нюансах праздника рассказали на URA.ru.
Помимо летающих лепёшек на фестивале организовали различные конкурсы и состязания. Ежегодный праздник прошёл с большим количеством приезжих гостей со всей России – всего в 5 турнирах приняли участие ровно 300 человек.
Именно в Пермском крае проходят единственные в стране состязания по метанию коровьих лепешек. Обычно главный атрибут жители готовят заранее, высушивая фекалии особым образом. На данный момент праздник смог стать настоящим брендом населённого пункта. В этом году чемпионами среди женщин и мужчин стали Паздникова Ольгаа, метнувшая какашку на 27,3 мемтра, и Четин Николай с рекордом в 45,3 метра.
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