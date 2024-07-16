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16 июля, 11:59

На Урале выбрали чемпиона по метанию коровьих лепёшек

В Пермском крае провели фестиваль по метанию коровьих лепёшек

Жители Пермского края массово покидали коровьи лепёшки. Обложка © URA.ru / Фотограф: Анна Ташлыкова

Жители Пермского края массово покидали коровьи лепёшки. Обложка © URA.ru / Фотограф: Анна Ташлыкова

Фестиваль по метанию коровьих лепёшек "Весёлый коровяк" организовали в селе Крылово Осинского округа Пермского края. Главной задачей участников было массово кидать экскременты на дальность. Обо всех нюансах праздника рассказали на URA.ru.

Помимо летающих лепёшек на фестивале организовали различные конкурсы и состязания. Ежегодный праздник прошёл с большим количеством приезжих гостей со всей России – всего в 5 турнирах приняли участие ровно 300 человек.

Обложка © URA.ru / Фотограф: Анна Ташлыкова

Обложка © URA.ru / Фотограф: Анна Ташлыкова

Именно в Пермском крае проходят единственные в стране состязания по метанию коровьих лепешек. Обычно главный атрибут жители готовят заранее, высушивая фекалии особым образом. На данный момент праздник смог стать настоящим брендом населённого пункта. В этом году чемпионами среди женщин и мужчин стали Паздникова Ольгаа, метнувшая какашку на 27,3 мемтра, и Четин Николай с рекордом в 45,3 метра.

Обложка © URA.ru / Фотограф: Анна Ташлыкова

Обложка © URA.ru / Фотограф: Анна Ташлыкова

Тем временем в Калифорнии собак соревновались за звание самой уродливой в мире. Победил пекинес по кличке Дикая Штучка (Wild Thang). Будучи щенком, пекинес заразился чумой собак. Страшная болезнь остановила рост его зубов, поэтому пёс всё время ходит с высунутым языком. Кроме того, у Дикой Штучки парализована передняя правая лапа, она у него находится в согнутом положении.

В Испании при забеге быков на фестивале пострадало восемь человек
В Испании при забеге быков на фестивале пострадало восемь человек
Наталья Афонина
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