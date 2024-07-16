"И бутылка рома": Продюсер Дворцов вспомнил о пиратском райдере "спивающегося" Галкина*

Перебравшийся за границу шоумен Максим Галкин* в узких кругах известен своим пристрастием к алкоголю. Юморист раньше имел привычку выпивать перед каждым своим концертом, а его райдер содержал в себе требование предоставлять в гримёрку сразу три вида спиртного. Об этом в беседе с порталом "Страсти" рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, райдер Галкина* всегда содержал в себе коньяк, ром и виски. Он утверждает, что юморист ещё тогда злоупотреблял алкоголем.

"То есть у него было три вида алкоголя в райдере. У любого артиста, конечно, есть в райдере или коньяк, или виски, а кто-то даже и водкой злоупотребляет. Но это так, для поднятия тонуса перед выходом на сцену. Есть те, кто, так сказать, выпивает в районе одной бутылки и потом выходит на сцену. Макс Галкин* я не скажу, что был алкашом каким-то или страдал алкоголизмом, но злоупотреблял, любил перед выходом на сцену выпить грамм 50 или 100 чего-нибудь", — вспоминает Дворцов.

Пользователи в Сети заострили внимание на проблемах с алкоголем у Галкина* ещё в декабре прошлого года, когда Алла Пугачёва подшутила над ним, сказав, что её супруг "любит выпить, зато не бабник!". Сам он при этом на такую тему всегда отшучивается, как и подобает юмористу. Однако Дворцов считает, что юморист действительно начал спиваться.

"Он уже душевные раны просто запивает всем этим делом. Потому что всё-таки есть, наверное, у него желание назад возвратиться в нашу страну и продолжить блистать. Но, увы, я могу ему сказать одно — назад дороги у него нет. Он сделал свой выбор", — заключил продюсер.

Максиму Галкину* после отъезда из России стало гораздо тяжелее зарабатывать деньги на своём творчестве, ведь иностранцы никогда им не интересовались. Однако шоумена, видимо, зауважали за такой подход на Украине. Ранее Галкин* провёл украинскую свадьбу, задорно выплясывая перед гостями под свои шутки и песни. Правило было лишь одно — всё должно быть на мове.