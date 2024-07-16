Курганские пенсионеры открыли для себя кёрлинг без льда

Курганские пенсионеры освоили новый зимний вид спорта — кёрлинг. Правда, поиграть они смогли в него без снега, льда и зимы на календаре. Новое увлечение старшее поколение открыло для себя на летнем мероприятии в рамках проекта "Спортлето". Участниками стали пенсионеры из Центра социального обслуживания № 1, сообщает Ura.ru.

"Это замечательная возможность для пожилых людей не только активно провести время, но и попробовать себя в новом виде спорта", — объяснила инструктор по спорту Александра Кандакова.

По её словам, напольный кёрлинг вызвал у старшего поколения много положительных эмоций. Участниками мероприятия стали 12 человек, которые научились "катать камешки". Данная встреча в рамках проекта уже смогла стать частью усилий региональных служб по вовлечению пожилых людей в физическую активность и помощи их социальной интеграции.