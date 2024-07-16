Жертв мошенников научили 5 шагам для защиты банковских счетов

Если вы стали жертвой мошенников, то не нужно паниковать и расстраиваться. В данной ситуации необходимо действовать быстро и комплексно, чтобы решить или предотвратить все проблемы. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, для начала нужно заблокировать банковские карты и обязательно обратиться в полицию. Также надо внимательно изучить выписки по банковским счетам за последнее время.

"Затем следует обратить внимание на менее очевидные, но не менее важные действия. Например, нужно проверить настройки своего аккаунта на "Госуслугах" и других государственных порталах. Мошенники могут изменить контактные данные или настройки уведомлений, чтобы скрыть свои действия", — пояснил Бондарь в беседе с NEWS.ru.

Эксперт объяснил, что мошенники обычно не сразу выводят крупные суммы. Сначала они начинают с небольших трансакций, чтобы проверить, работает ли доступ к счёту. Если вдруг вы обнаружили подобную операцию через свою карту, то действовать по вышесказанному плану нужно немедленно. Быстрые и комплексные действия смогут помочь предотвратить более серьёзные потери.