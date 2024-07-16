Гештальт-терапевт нашла вину бабушек в наркомании, алкоголизме и нимфомании внуков
Гештальт-терапевт Ким: Риск стать зависимым повышается при алкоголиках в семье
Зависимость никогда не уйдёт, она останется на всю жизнь, рассказала психолог. Обложка © freepik
Зависимость — болезнь, которая не может уйти через два или три дня. Обычно она на всю жизнь и чаще всего имеет генетические, а также социальные истоки. Об этом рассказала бизнес-психолог, гештальт-терапевт, директор по развитию проекта Psy Follow Ксения Ким.
"Риск стать зависимым повышается, если в семье были родственники (родители или бабушки/дедушки), страдающие алкоголизмом, а также в семьях, где было жестокое обращение, насилие, высокий уровень эмоциональной напряжённости у матери или где ребёнку не уделялось достаточного внимания", — объяснила эксперт в разговоре с РИАМО.
Обычно человек, который вырос не в самой лучшей и доброй семье, имеет недостаточную способность перерабатывать свои сложные чувства: горе, стыд, вину, страх, одиночество. Именно поэтому люди научились регулировать эмоциональное состояние быстрым и доступным способом, то есть с помощью сигарет, алкоголя, наркотиков, компьютерных игр или секса.
"Со временем у психики снижается способность самостоятельно перерабатывать своё состояние, таким образом, всегда нужен этот "костыль", чтобы почувствовать себя лучше", — добавила специалист.
Терапевт также объяснила, что самыми распространёнными зависимостями считаются химическая (курение, алкоголь, токсикомания, наркотики), нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды), гэмблинг — игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные игры), зависимость от сексуальных связей и любовных отношений, интернет-зависимость, трудоголизм и шопоголизм.
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