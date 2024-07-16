Бросили переноску в аэропорту: На Урале ищут добрые руки для кошечки Симы, которую предали хозяева

Горе-хозяева бросили кошку в кустах около екатеринбургского аэропорта "Кольцово", а сами улетели. Печальной историей поделились с журналистами в пресс-служба аэровокзала. По словам сотрудницы центра транспортной и авиационной безопасности, которая забрала бедолагу к себе домой, животное пребывало в глубоком шоке и в течение трёх дней отказывалась от пищи.

Брошенная хозяевами кошечка Сима была диковата и очень напугана, но сейчас расцвела. Фото © Пресс-служба Кольцово

"Коллеги налили ей воды, корм купили, но она в аэропорту ничего не ела. И дома на меня еще дня три дикими глазами смотрела, была в агрессии, на третий день только позволила взять себя на руки", — приводит слова собеседницы kp.ru.

Когда пушистая малышка немного "оттаяла", то оказалась очень милой домашней кошечкой, совсем молодой, но дисциплинированной — Сима, как её назвали в аэропорту, приучена к туалету, с удовольствием ест корм сухой, и любит, чтобы ей чесали животик.

Кошечка Сима оказалась пушистой красоткой с неземными глазами. Фото © Пресс-служба Кольцово

Симе подыскивают новых заботливых хозяев, так как у её случайной спасительницы в квартире уже есть животные.