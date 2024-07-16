Бросили переноску в аэропорту: На Урале ищут добрые руки для кошечки Симы, которую предали хозяева
В аэропорту "Кольцово" хозяева бросили переноску с кошкой и улетели прочь
Горе-хозяева бросили кошку в кустах около екатеринбургского аэропорта "Кольцово", а сами улетели. Печальной историей поделились с журналистами в пресс-служба аэровокзала. По словам сотрудницы центра транспортной и авиационной безопасности, которая забрала бедолагу к себе домой, животное пребывало в глубоком шоке и в течение трёх дней отказывалась от пищи.
Брошенная хозяевами кошечка Сима была диковата и очень напугана, но сейчас расцвела. Фото © Пресс-служба Кольцово
"Коллеги налили ей воды, корм купили, но она в аэропорту ничего не ела. И дома на меня еще дня три дикими глазами смотрела, была в агрессии, на третий день только позволила взять себя на руки", — приводит слова собеседницы kp.ru.
Когда пушистая малышка немного "оттаяла", то оказалась очень милой домашней кошечкой, совсем молодой, но дисциплинированной — Сима, как её назвали в аэропорту, приучена к туалету, с удовольствием ест корм сухой, и любит, чтобы ей чесали животик.
Кошечка Сима оказалась пушистой красоткой с неземными глазами. Фото © Пресс-служба Кольцово
Симе подыскивают новых заботливых хозяев, так как у её случайной спасительницы в квартире уже есть животные.
Life.ru уже не раз писал о нерадивых хозяевах, которые бросают на произвол судьбы домашних любимцев прямо в аэропорту, а сами улетают в путешествие. Не так давно пассажиры пытались пронести котёнка в аэропорт Жуковский Московской области без необходимых документов. Выслушав претензию от работников гавани, хозяева оставили животное сотрудникам и улетели из страны.
Пресс-служба Кольцово