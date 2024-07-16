Туристка проснулась без колье и с разбитым сердцем после ночи любви с незнакомцем из Анапы
В Анапе мужчина украл колье у туристки после романтического вечера
Жительница Сочи, решившая дополнить своё путешествие в Анапу романтической сюжетной линией, познакомилась с местным жителем, который наутро присвоил её колье за 150 тысяч рублей. Теперь анапскому Дон Жуану грозит пять лет тюрьмы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Анапчанин рассказал о краже украшения. Видео © Telegram / 23 МВД
"В Анапе 38-летний местный житель познакомился с сочинкой на набережной и напросился в гости, а наутро женщина не обнаружила золотой цепочки с топазами, впрочем, как и нового знакомого. Мужчина украл ювелирное изделие стоимостью 150 000 рублей", — рассказали представители ведомства.
Полицейские задержали подозреваемого на улице, а затем проследовали в его холостяцкое логово, где и обнаружили похищенное украшение.
Теперь в отношении похитителя сердец и украшений завели уголовное дело. Обольстителю грозит до пяти лет тюремного срока.
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