Бывший сосед Брежнева в своё 102-летие вспомнил, как кормил его собак

В посёлке городского типа в Нижнесергинском районе Свердловской области со 102-м днём рождения поздравили Сергея Арефьевича Мальцева. Он ветеран Великой Отечественной войны, художник, писатель, педагог и бывший сосед бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщает kp.ru.

Сегодня Мальцев является почётным жителем городского округа. Несмотря на возраст, мужчина продолжает хранить бодрость духа и ясность разума. Он активно интересуется мировыми новостями и следит за жизнью округа, рассказала глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева.

В детстве Сергей Арефьевич жил в одном доме с молодым Леонидом Брежневым. Политик переехал в Бисерть вместе с женой и поселился на втором этаже домика на улице Ленина. На первом же этаже жил его начальник — отец Сергея Арефьевича.

"Я в первом классе учился, когда они заехали. Мой отец Арефий Николаевич заведовал районным земельным отделом и был непосредственным начальником у Брежнева. Помню, каким Леонид Ильич был тогда: рослый, фасонистый. Он часто ходил в финской кожаной фуражке и был очень интеллигентным молодым человеком. По два, по три дня Брежнев с моим отцом работал в полях, землю под колхозы измерял, а я, пока их не было, ухаживал за собаками Леонида Ильича", — рассказал именинник.

Отец Мальцева, кстати, и порекомендовал Брежневу вступить в партию. Именно с этого и начался взлёт политика по карьерной лестнице.

Сейчас у Сергея Арефьевича есть семья, которая очень его любит и уважает. Самые близкие и родные как раз приехали поздравить пенсионера с днём его рождения.