Учёные выяснили, что температура в Красной Поляне не меняется уже 155 млн лет
Хребет Аибга в Красной Поляне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side
Сотрудники лаборатории геохимии осадочных пород Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) провели исследование характеристик юрских отложений Горного Крыма и Кавказа. Им удалось выяснить, что температура в регионе не изменялась с течением времени, оставаясь на одной отметке в течение 155 млн лет. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на сообщение из Минобрнауки РФ.
Множество разрезов осадочных отложений представлено так называемой флишевой формацией — толщами монотонного чередования нескольких разновидностей морских осадочных пород. Такие отложения зачастую можно увидеть на Кавказе — в области Новороссийска, Геленджика, Сочи, Красной Поляны или в Абхазии.
Применив методы геохимии, специалисты провели анализ этих слоёв. В результате они смогли определить палеотемпературы, которые держались в этой земле в те времена.
Полученные палеотемпературы (7–11°С) свидетельствуют о том, что во время геологического периода от 145 до 155 млн лет царила прохладная температура в сравнении с первой половиной юрского периода. К примеру, в наше время в Красной Поляне среднегодовая температура составила около 9°С, а в юрский период её значение колебалось в районе 25°С и выше. Работа позволяет определить возраст флишевой формации, что на данном этапе развития геологической науки представляет большую важность для увеличения ресурсного потенциала России.
Ранее синоптик заявил, что температура на планете будет повышаться при любых возможных сценариях. По его словам, в первую очередь это будет связано с деятельностью человека на Земле и увеличением концентрации парниковых газов.