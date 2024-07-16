Учёные выяснили, что температура в Красной Поляне не меняется уже 155 млн лет

Сотрудники лаборатории геохимии осадочных пород Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) провели исследование характеристик юрских отложений Горного Крыма и Кавказа. Им удалось выяснить, что температура в регионе не изменялась с течением времени, оставаясь на одной отметке в течение 155 млн лет. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на сообщение из Минобрнауки РФ.

Множество разрезов осадочных отложений представлено так называемой флишевой формацией — толщами монотонного чередования нескольких разновидностей морских осадочных пород. Такие отложения зачастую можно увидеть на Кавказе — в области Новороссийска, Геленджика, Сочи, Красной Поляны или в Абхазии.

Применив методы геохимии, специалисты провели анализ этих слоёв. В результате они смогли определить палеотемпературы, которые держались в этой земле в те времена.

Полученные палеотемпературы (7–11°С) свидетельствуют о том, что во время геологического периода от 145 до 155 млн лет царила прохладная температура в сравнении с первой половиной юрского периода. К примеру, в наше время в Красной Поляне среднегодовая температура составила около 9°С, а в юрский период её значение колебалось в районе 25°С и выше. Работа позволяет определить возраст флишевой формации, что на данном этапе развития геологической науки представляет большую важность для увеличения ресурсного потенциала России.