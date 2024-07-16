Сосудистые звёздочки и "печёночные ладони" оказались симптомом опасной болезни

Ежедневно печень выполняет примерно 500 различных функций в нашем организме. Этот орган отвечает за фильтрацию крови, выработку желчи, а также участвует в метаболизме. Но иногда он может выйти из строя и немного приболеть. Об этом рассказала гастроэнтеролог, терапевт сети "Клиника Фомина" в Сочи Лилия Хабибулина.

Иногда болезни печени могут протекать бессимптомно или же проявиться поражением других органов и систем организма. Часто из-за каких-либо проблем с печенью у человека могут пожелтеть кожа и склеры глаз, также возможны зуд, разнообразные кожные высыпания, синяки на теле, специфические сосудистые звёздочки и "печёночные ладони".

"При более тяжёлых поражениях печени отмечаются отёки нижних конечностей, увеличение живота, варикозное расширение вен передней брюшной стенки, затруднённое дыхание", — объяснила Хабибулина в разговоре с "Вечерней Москвой".



По словам врача, распознать болезнь печени не так сложно. Например, у вас могут появиться боли в верхней половине живота, тошнота, рвота, боли в спине или плече, акне, боли в суставах, заболевания кишечника, лёгких, щитовидной железы, нарушенный менструальный цикл, недомогание и утомляемость, плохой аппетит и температура тела. Заметив эти тревожные признаки, следует сразу идти к врачу. Только он сможет провести все необходимые анализы, выписать нужные лекарства и назначить лечение.