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16 июля, 14:07

Сосудистые звёздочки и "печёночные ладони" оказались симптомом опасной болезни

Врач Хабибулина назвала желтуху и сосудистые звёздочки симптомом болезней печени

Россиянам назвали главные симптомы при опасных заболеваниях печени. Обложка © freepik

Россиянам назвали главные симптомы при опасных заболеваниях печени. Обложка © freepik

Ежедневно печень выполняет примерно 500 различных функций в нашем организме. Этот орган отвечает за фильтрацию крови, выработку желчи, а также участвует в метаболизме. Но иногда он может выйти из строя и немного приболеть. Об этом рассказала гастроэнтеролог, терапевт сети "Клиника Фомина" в Сочи Лилия Хабибулина.

Иногда болезни печени могут протекать бессимптомно или же проявиться поражением других органов и систем организма. Часто из-за каких-либо проблем с печенью у человека могут пожелтеть кожа и склеры глаз, также возможны зуд, разнообразные кожные высыпания, синяки на теле, специфические сосудистые звёздочки и "печёночные ладони".

"При более тяжёлых поражениях печени отмечаются отёки нижних конечностей, увеличение живота, варикозное расширение вен передней брюшной стенки, затруднённое дыхание", объяснила Хабибулина в разговоре с "Вечерней Москвой".


По словам врача, распознать болезнь печени не так сложно. Например, у вас могут появиться боли в верхней половине живота, тошнота, рвота, боли в спине или плече, акне, боли в суставах, заболевания кишечника, лёгких, щитовидной железы, нарушенный менструальный цикл, недомогание и утомляемость, плохой аппетит и температура тела. Заметив эти тревожные признаки, следует сразу идти к врачу. Только он сможет провести все необходимые анализы, выписать нужные лекарства и назначить лечение.

Повреждения печени, некроз кожи: Названы средства, которыми не стоит мыть посуду
Повреждения печени, некроз кожи: Названы средства, которыми не стоит мыть посуду

Ранее Life.ru назвал неожиданное свойство кофе в профилактике рака печени. По словам доктора, регулярное употребление напитка сможет предотвратить онкологию. Кофеин, полифенолы и антиоксиданты в его составе способны снизить риск развития и других заболеваний.

Наталья Афонина
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