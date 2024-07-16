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16 июля, 13:49

Впечатало в силомер: В Башкирии юная баскетболистка чудом выжила после жуткого ДТП

В Башкирии женщина сбила девушку и влетела вместе с ней на террасу кафе

Жуткое ДТП произошло в городе Баймаке в Башкирии: 36-летняя женщина на "семёрке" перепутала педали и снесла девушку-пешехода. Закинув беднягу на капот, водитель на скорости влетела вместе с ней в силомер на террасе местного кафе. Видео с моментом аварии публикует SHOT.

В Башкирии юная баскетболистка чудом выжила после жуткого ДТП. Видео © SHOT

Пострадавшей оказалась 21-летняя местная баскетболистка и мастер по маникюру. На кадрах видно, что сразу после аварии девушка не могла самостоятельно стоять на ногах. Её экстренно госпитализировали. В больнице выяснилось, что каким-то чудом пострадавшая не получила переломов и серьёзных травм, только сильные ушибы. Несмотря на это, врачи пока не выписывают её и следят за состоянием.

В Башкирии юная баскетболистка чудом выжила после жуткого ДТП. Фото © SHOT

В Башкирии юная баскетболистка чудом выжила после жуткого ДТП. Фото © SHOT

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А ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области молодая девушка без водительских прав сбила двух маленьких девочек у озера Чаны в Барабинском районе. После наезда виновница ДТП пыталась скрыться с места происшествия.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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