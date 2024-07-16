Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 19:34

Лучшего кинолога Росгвардии выбрали на чемпионате в Санкт-Петербурге

Сотрудники Росгвардии выявили лучшего кинолога в чемпионате по многоборью за первенство Северо-Западного федерального округа. В состязании приняли участие профессионалы со всей Ленинградской области, из самой Северной столицы, а также Великого Новгорода и Калининграда.

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат, в котором определили лучшего кинолога Росгвардии. Видео © Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Участникам соревнования вместе с патрульно-розыскными и минно-разыскными собаками необходимо было блеснуть навыками задержания условного нарушителя, обнаружения взрывчатых веществ и исполнить программу общедисциплинарного курса дрессировки, уточняет телеканал "Санкт-Петербург". Также принимавшим участие в чемпионате нужно было выполнить нормативы по подавлению огневой точки.

В итоге первое место взяли кинологи из полка по охране важных государственных объектов. "Серебро" досталось команде специального моторизованного полка, а "бронзу" завоевала 33-я бригада оперативного назначения.

Кинолог рассказал, как приучить собаку к грозе
Кинолог рассказал, как приучить собаку к грозе

Служебные собаки очень умны и могут не только участвовать в конкурсах, но и раскрывать преступления на равных с людьми. Ранее Life.ru рассказывал о том, в Красноярске четырёхлапая правоохранительница по имени Каста унюхала след вора, укравшего телефон у девятилетней девочки, и провела по нему полицейских.

Обложка ©

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Росгвардия
  • Общество
  • Интересное
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров