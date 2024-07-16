Лучшего кинолога Росгвардии выбрали на чемпионате в Санкт-Петербурге

Сотрудники Росгвардии выявили лучшего кинолога в чемпионате по многоборью за первенство Северо-Западного федерального округа. В состязании приняли участие профессионалы со всей Ленинградской области, из самой Северной столицы, а также Великого Новгорода и Калининграда.

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат, в котором определили лучшего кинолога Росгвардии. Видео © Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Участникам соревнования вместе с патрульно-розыскными и минно-разыскными собаками необходимо было блеснуть навыками задержания условного нарушителя, обнаружения взрывчатых веществ и исполнить программу общедисциплинарного курса дрессировки, уточняет телеканал "Санкт-Петербург". Также принимавшим участие в чемпионате нужно было выполнить нормативы по подавлению огневой точки.

В итоге первое место взяли кинологи из полка по охране важных государственных объектов. "Серебро" досталось команде специального моторизованного полка, а "бронзу" завоевала 33-я бригада оперативного назначения.