В России хотят поднять ставки утильсбора на авто на 80%

Ставка утилизационного сбора на легковые автомобили в России может подняться на 70–80%. Соответствующее постановление правительство опубликовал во вторник, 16 июля. Из документа, размещённого на портале проектов нормативных актов, следует, что в случае одобрения решение вступит в силу с 1 октября 2024 года.

По словам председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенёва, данное предложение изначально охватывало только легковые автомобили, но затем расширилось и стало включать в себя и грузовые, и электрические машины, с целью защитить отечественных производителей.

"Мы посчитали, что необходимо вводить в различных сегментах — не только легковые автомобили, но и дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная техника, колёсная, гусеничная — механизм, где с разной динамикой на разную технику идёт индексация", — приводит слова Гутенёва RT.

Понятие "утилизационный сбор" появилось в России в 2012 году. Это сумма, которую нужно уплатить за автомобиль, ввезенный в РФ или произведенный на территории страны. Оплата утильсбора означает, что в конце "жизни" транспортного средства его бесплатно утилизируют.