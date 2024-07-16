Французский наёмник ВСУ выложил занятное видео с логовом своей бригады на Украине

Французский легионер, воюющий на стороне Вооружённых сил Украины записал видео, на котором показал расположение и боевую технику своего подразделения. Ролик опубликовал телеграм-канал "АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z".

Французский наёмник показал технику своего отряда. Видео © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z

По словам бойца, деревня, в которой они разбили лагерь, находится на расстоянии 3-4 километров от линии боевого соприкосновения, а само подразделение ВСУ поделено на небольшие отряды. При этом военные разместились в небольших домиках. На видео французский наёмник показал, что у подразделения есть квадроцикл с наклейкой с флагом Франции, машина багги и видавший виды внедорожник.