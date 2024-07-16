"Пусть привыкают": В ГД отреагировали на вызов украинского посла в МИД Индии из-за слов Зеленского
Депутат Хамитов: В МИД Индии правильно сделали, когда вызвали украинского посла
В МИД Индии поступили абсолютно правильно, вызвав украинского посла после высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра страны Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.
"Киевские властители почему-то привыкли считать, что весь мир их любит и захлёбывается от восторга. А значит, можно безнаказанно вытворять всё что угодно", — отметил депутат.
По его словам, теперь украинские политики доигрались и посла, как нашкодившего хулигана в школе, вызывают на ковёр. И вместо дежурных улыбок для фотосессий и благосклонного выслушивания комплиментов ему придётся объясняться за хамское поведение своего "патрона".
Ничего, пусть привыкают. Мы уже видим, как их начинают то тут, то там призывать к ответу. Это можно считать репетициями трибунала
Депутат Госдумы Амир Хамитов
По его словам, когда начнётся международный суд над верхушкой киевского режима, навыки оправданий им сильно пригодятся. На приговоре это, конечно, никак не скажется, отметил депутат, но, по крайней мере, мир воочию и во всех деталях увидит, от чего его в очередной раз спасла Россия.
Напомним, индийский МИД вызвал посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука, чтобы тот дал объяснения по поводу высказываний Владимира Зеленского о недавнем визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Лидер киевского режима назвал приезд индийского политика в РФ "сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине".
Life.ru