В МИД Индии поступили абсолютно правильно, вызвав украинского посла после высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра страны Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.

"Киевские властители почему-то привыкли считать, что весь мир их любит и захлёбывается от восторга. А значит, можно безнаказанно вытворять всё что угодно", — отметил депутат.

По его словам, теперь украинские политики доигрались и посла, как нашкодившего хулигана в школе, вызывают на ковёр. И вместо дежурных улыбок для фотосессий и благосклонного выслушивания комплиментов ему придётся объясняться за хамское поведение своего "патрона".

Ничего, пусть привыкают. Мы уже видим, как их начинают то тут, то там призывать к ответу. Это можно считать репетициями трибунала Депутат Госдумы Амир Хамитов

По его словам, когда начнётся международный суд над верхушкой киевского режима, навыки оправданий им сильно пригодятся. На приговоре это, конечно, никак не скажется, отметил депутат, но, по крайней мере, мир воочию и во всех деталях увидит, от чего его в очередной раз спасла Россия.