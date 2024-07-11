Крепкие объятия Моди и Путина перед ключевым саммитом НАТО стали ударом для США
Bloomberg: Чиновники в США расстроились из-за объятий Путина и Моди
Американские чиновники заревновали, увидев крепкие дружеские объятия президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время визита последнего в Москву. Об этом пишет агентство Bloomberg.
"Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным накануне ключевого саммита НАТО, который президент Джо Байден проводит в Вашингтоне, расстроили американских чиновников, которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики", — отметили авторы издания.
Однако американские чиновники уверены, что США удастся преодолеть "этот эпизод" и восстановить отношения с Индией, проведя с её представителями несколько откровенных разговоров. Тем не менее визит Моди в Россию был "трудным и некомфортным" для нынешнего состава Белого дома.
Напомним, что Нарендра Моди прибыл в Москву 8 июля для переговоров с Владимиром Путиным, чьё гостеприимство индийский политик не смог оставить незамеченным. Премьер-министр Индии пообещал российскому президенту, что его страна будет готова оказать любое содействие для установления мира на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что такой тёплый приём связан с тем, что Путин и Моди знакомы давно и хорошо знают друг друга.
Life.ru