Крепкие объятия Моди и Путина перед ключевым саммитом НАТО стали ударом для США

Американские чиновники заревновали, увидев крепкие дружеские объятия президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время визита последнего в Москву. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным накануне ключевого саммита НАТО, который президент Джо Байден проводит в Вашингтоне, расстроили американских чиновников, которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики", — отметили авторы издания.

Однако американские чиновники уверены, что США удастся преодолеть "этот эпизод" и восстановить отношения с Индией, проведя с её представителями несколько откровенных разговоров. Тем не менее визит Моди в Россию был "трудным и некомфортным" для нынешнего состава Белого дома.