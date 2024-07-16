Экс-президент Украины Ющенко снялся в клипе Badstreet boys ради денег для ВСУ

Украинская группа Badstreet boys, собирающая деньги для ВСУ, выпустила совместный трек с бывшим президентом Незалежной Виктором Ющенко, который стоял во главе страны в период с 2005 по 2010 год.

Коллектив опубликовал видеоролик "Це так" на песню Элтона Джона и британской группы Blue под названием Sorry seems to be the hardest word. В клипе Ющенко играет на фортепиано, поёт фразу "Це так", а также соревнуется в армрестлинге и играет в шахматы.

Группа объявила сбор на сумму 7 миллионов гривен (15 068 900 рублей). По словам артистов, деньги пойдут на помощь украинской армии.