Губернатор Белгородской области уходит на больничный

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что уходит на больничный до конца недели.

"Не удаётся мне вылечиться на ногах, врачи ругаются. Чувствую себя не очень хорошо, никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами отвечать на те вызовы, которые есть. Ухожу на больничный остаюсь, конечно же, в Белгороде, но нужно отлежаться", — сказал Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.

Надеется выйти на работу уже в понедельник, 22 июля, при этом традиционные утренние и вечерние сообщения в телеграм-канале он обещал продолжать публиковать.