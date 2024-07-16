Губернатор Белгородской области уходит на больничный
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что уходит на больничный до конца недели.
"Не удаётся мне вылечиться на ногах, врачи ругаются. Чувствую себя не очень хорошо, никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами отвечать на те вызовы, которые есть. Ухожу на больничный остаюсь, конечно же, в Белгороде, но нужно отлежаться", — сказал Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.
Надеется выйти на работу уже в понедельник, 22 июля, при этом традиционные утренние и вечерние сообщения в телеграм-канале он обещал продолжать публиковать.
Вячеславу Гладкову 55 лет, он занимает пост губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года (был врио с 18 ноября 2020 года по 27 сентября 2021-го). После начала СВО вместе со всеми белгородцами он оказался на передовой борьбы с ВСУ. За самоотверженность при исполнении профессионального долга президент РФ Владимир Путин наградил Гладкова орденом Мужества.
Telegram/Настоящий Гладков