Патриарх Кирилл считает закрытой тему с причислением Ивана Грозного к лику святых

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что царя Ивана Грозного невозможно причислить к лику святых, так как он совершил преступление, приказав убить митрополита Филиппа. Он отметил, что "проповедавший Слово Божие, пал от руки безумного царя".

"Он совершил страшное преступление, и поэтому, когда сейчас некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют у патриарха канонизации Иоанна Грозного, всем отвечаю, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может… Прошу считать эту тему закрытой", — сказал патриарх в проповеди после литургии в день памяти святителя Филиппа митрополита Московского в Успенском соборе Московского Кремля.

Однако, по словам представителя РПЦ, этот поступок не умаляет политические достижение царя. Он отметил, что исторические заслуги правителя ценятся, но о посвящении его в святые и речи быть не может.