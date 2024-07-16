Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 17:18

Патриарх Кирилл считает закрытой тему с причислением Ивана Грозного к лику святых

Патриарх Кирилл: Нельзя канонизировать Грозного из-за убийства епископа Филиппа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что царя Ивана Грозного невозможно причислить к лику святых, так как он совершил преступление, приказав убить митрополита Филиппа. Он отметил, что "проповедавший Слово Божие, пал от руки безумного царя".

"Он совершил страшное преступление, и поэтому, когда сейчас некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют у патриарха канонизации Иоанна Грозного, всем отвечаю, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может… Прошу считать эту тему закрытой", — сказал патриарх в проповеди после литургии в день памяти святителя Филиппа митрополита Московского в Успенском соборе Московского Кремля.

Однако, по словам представителя РПЦ, этот поступок не умаляет политические достижение царя. Он отметил, что исторические заслуги правителя ценятся, но о посвящении его в святые и речи быть не может.

Дeнь пaмяти cвятыx Мoкия и Мapкa 2024: запреты на 16 июля и обязательные ритуалы
Дeнь пaмяти cвятыx Мoкия и Мapкa 2024: запреты на 16 июля и обязательные ритуалы

Ранее Life.ru сообщал, что синодальная комиссия РПЦ по канонизации продолжает анализ документов в связи с вопросом о возможности причисления к лику святых российского полководца Александра Суворова. Как отмечали представители организации, само решение о канонизации находится в ведении Архиерейского собора Русской православной церкви.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Александра Мышляева
  • Новости
  • Патриарх Кирилл
  • Религия
  • Общество
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров