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23 мая, 14:50

В РПЦ продолжают изучать документы по канонизации полководца Суворова

Синодальная комиссия РПЦ по канонизации продолжает анализ документов в связи с вопросом о возможности причисления к лику святых российского полководца Александра Суворова. Об этом сообщил председатель комиссии, игумен Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

"Комиссия продолжает изучать документы по теме возможной канонизации Суворова. Материалы, которые потом представит комиссия, в работе. Само решение о канонизации находится в ведении Архиерейского собора Русской православной церкви", цитирует его РИА "Новости".

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Напомним, тема причисления легендарного полководца к лику святых уже не раз поднималась разными общественными организациями, а также отдельными активистами и чиновниками. Так, ещё в 2022 году это предложил занимавший тогда должность министра обороны Сергей Шойгу. Идея получила поддержку в РПЦ, где подчеркнули, что военачальник достоин канонизации. А в августе 2023 года появилась информация о том, что рассмотрением этого вопроса займётся Синод Русской православной церкви.

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Shutterstock / Anze Furlan

Юрий Лысенко
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