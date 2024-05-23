В РПЦ продолжают изучать документы по канонизации полководца Суворова

Синодальная комиссия РПЦ по канонизации продолжает анализ документов в связи с вопросом о возможности причисления к лику святых российского полководца Александра Суворова. Об этом сообщил председатель комиссии, игумен Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

"Комиссия продолжает изучать документы по теме возможной канонизации Суворова. Материалы, которые потом представит комиссия, в работе. Само решение о канонизации находится в ведении Архиерейского собора Русской православной церкви", — цитирует его РИА "Новости".