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16 июля, 19:18

"Ирония судьбы": Эксперт заметил интересную деталь на "прожарке" Смольянинова* в Берлине

Журналист Бабицкий: За рубежом Смольянинов* деградировал в актёрской профессии

Эмигранты за границей пытаются кучковаться вместе, поэтому актёр-иноагент Артур Смольянинов* шёл вместе с блогером Евгением Савиным на том самом видео, где российский болельщик высказал артисту недовольство, связанное с заявлениями против РФ. По словам обозревателя "Царьграда" Александра Бабицкого, за рубежом таких "либералов" объединяет ненависть к России.

"Вот ведь ирония судьбы: на родине артистическая звезда Смольянинов*, представитель "высококультурной" богемной "элитки", вряд ли бы стал общаться с Савиным, воплощающим в себе все стереотипы о современном футболисте. Что их объединило за рубежом? Любовь к футболу? Маловероятно. Ненависть к России — куда правдоподобнее", — отметил эксперт.

По его словам, за два года за рубежом Смольянинов* деградировал в актёрской профессии. Журналист отметил, что за такие неловкие попытки показать, что он может в ответку навалять российскому туристу, его бы давно выперли из театра. При этом нравственную деградацию артиста Бабицкий даже не стал обсуждать, так как и без этого всё понятно.

Беглый актёр Смольянинов* оставил в России долги
Беглый актёр Смольянинов* оставил в России долги

Напомним, футбольный болельщик из России встретил Смольянинова* в сопровождении Савина в Берлине перед игрой сборных Испании и Англии в финале Евро-2024. Он, не стесняясь, высказал артисту всё, что думает о его поведении. Блогер по имени Максим снял свою беседу с опальным деятелем культуры на камеру и выложил её в Сеть. Life.ru публиковал эти эпичные кадры.

* Находится в списке иностранных агентов Минюста РФ, а также включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпов

Александра Мышляева
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