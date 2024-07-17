На Сицилии продолжает извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе
Вулкан Этна на Сицилии. Обложка © X / GrzegorzFurgo
На Сицилии опять стал извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе — Этна. Из одного из крупнейших кратеров (кратер Ворагин) ключом бьёт лава. Он выбросил шлейф пепла высотой более шести тысяч метров.
На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна. Видео © X / GrzegorzFurgo
За активностью извержения следит Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. Выбросы лавы сопровождаются подземными толчками, которые, впрочем, не угрожают находящимся рядом населённым пунктам.
Напомним, вулкан Этна проснулся 7 июля. Как сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии, облако газа и пепла поднялось на высоту до пяти километров. Вслед за Этной начал извергаться вулкан Стромболи, который расположен в архипелаге Липарских островов в Тирренском море к северу от Сицилии.