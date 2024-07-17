На Сицилии продолжает извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе

На Сицилии опять стал извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе — Этна. Из одного из крупнейших кратеров (кратер Ворагин) ключом бьёт лава. Он выбросил шлейф пепла высотой более шести тысяч метров.

На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна. Видео © X / GrzegorzFurgo

За активностью извержения следит Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. Выбросы лавы сопровождаются подземными толчками, которые, впрочем, не угрожают находящимся рядом населённым пунктам.