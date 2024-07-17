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16 июля, 21:01

На Сицилии продолжает извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе

Вулкан Этна на Сицилии. Обложка © X / GrzegorzFurgo

Вулкан Этна на Сицилии. Обложка © X / GrzegorzFurgo

На Сицилии опять стал извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе — Этна. Из одного из крупнейших кратеров (кратер Ворагин) ключом бьёт лава. Он выбросил шлейф пепла высотой более шести тысяч метров.

На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна. Видео © X / GrzegorzFurgo

За активностью извержения следит Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. Выбросы лавы сопровождаются подземными толчками, которые, впрочем, не угрожают находящимся рядом населённым пунктам.

Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать кольца дыма
Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать кольца дыма

Напомним, вулкан Этна проснулся 7 июля. Как сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии, облако газа и пепла поднялось на высоту до пяти километров. Вслед за Этной начал извергаться вулкан Стромболи, который расположен в архипелаге Липарских островов в Тирренском море к северу от Сицилии.

Анатолий Симоненко
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