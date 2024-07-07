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7 июля, 16:37

В Италии произошло одновременное извержение сразу двух вулканов

На Сицилии начал извергаться крупнейший вулкан Европы Этна

На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы — Этна. Как сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии, облако газа и пепла поднялось на высоту до пяти километров.

Извержение вулкана Этна. Видео © X / 47shanmu

"В ночь на воскресенье, 7 июля, вулкан начал выпускать огненные фонтаны лавы и облака газа и пепла на высоту до пяти километров", — говорится в сообщении.

Также итальянские СМИ сообщают, что вслед за Этной начал извергаться вулкан Стромболи, который расположен в архипелаге Липарских островов в Тирренском море к северу от Сицилии. Шлейф пепла и дыма поднимается почти на две тысячи метров.

Извержение вулкана Стромболи. Фото © Telegram / Vigili del Fuoco

Извержение вулкана Стромболи. Фото © Telegram / Vigili del Fuoco

Этна — один из самых активных вулканов в мире и самая высокая островная точка Средиземноморья. В прошлый раз он извергался в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что на Камчатке спустя два года перерыва начал извергаться вулкан Карымский. Он расположен в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Обложка ©

X / 47shanmu

Наталья Исакова
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