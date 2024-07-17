В Торонто скончалась известная в TikTok 10-летняя девочка-карлица Bella Brave
Десятилетняя Белла Томсон, известная как Bella Brave. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kkylact
В Канаде умерла десятилетняя Белла Томсон, которая была известна в TikTok под именем Bella Brave. О случившемся сообщила мать девочки Кайла в аккаунте звезды. Девочку несколько дней назад ввели в медикаментозную кому из-за заражения вирусной инфекцией лёгких.
Белла имела ряд заболеваний, включая карликовость. В прошлом году ей успешно пересадили кишечник. В Сети она прославилась из-за вдохновляющих роликов. На аккаунт Беллы было подписано как минимум семь миллионов человек.
"Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях", — призналась мама девочки.
Ранее в возрасте 53 лет скончалась американская актриса Шеннен Доэрти, которая стала популярной благодаря сериалам "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные". С 2015 года она боролась с раком молочной железы.