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16 июля, 21:45

В Торонто скончалась известная в TikTok 10-летняя девочка-карлица Bella Brave

Десятилетняя Белла Томсон, известная как Bella Brave. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kkylact

Десятилетняя Белла Томсон, известная как Bella Brave. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kkylact

В Канаде умерла десятилетняя Белла Томсон, которая была известна в TikTok под именем Bella Brave. О случившемся сообщила мать девочки Кайла в аккаунте звезды. Девочку несколько дней назад ввели в медикаментозную кому из-за заражения вирусной инфекцией лёгких.

Белла имела ряд заболеваний, включая карликовость. В прошлом году ей успешно пересадили кишечник. В Сети она прославилась из-за вдохновляющих роликов. На аккаунт Беллы было подписано как минимум семь миллионов человек.

"Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях", — призналась мама девочки.

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Анатолий Симоненко
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