Смоленскому бронзовому оленю "с враждебным происхождением" нашли новое место

Бронзовую скульптуру оленя из смоленского сада Блонье из Германии доставил дедушка главы городского округа Истра Татьяны Витушевой. Экспертная комиссия отказалась включать статую в реестр культурного наследия, так как сделана она была "во вражеской стране", а сам памятник был назвал "охотничьим трофеем". Это вызвало скандал в городских пабликах, пишет 360.ru.

По словам Витушевой, бойцы Красной армии нашли скульптуру на даче одного из руководителей нацистской Германии Германа Геринга. Памятник был изготовлен по заказу кайзера Пруссии Вильгельма II, который часто охотился на оленей. В годы войны большая часть солдат, освобождавших эту территорию, была из Смоленска, поэтому и оленя бойцы решили транспортировать именно туда. Дед Витушевой, работавший на железной дороге, обернул статую шинелями и спрятал, что позволило вывезти её без прохождения долгой процедуры.

В годы войны Смоленск больше всех подвергся карательным операциям фашистов. Сейчас олень символизирует возрождение и непобедимость, а родители часто фотографируют рядом с ним детей.

Витушева добавила, что, если властям Смоленска так не нравится эта скульптура, она готова перевезти её в Истру и установить в сквере, посвящённом ветеранам. Тем более что там находится фотография её деда, который и привёз оленя в Россию.

"Но, насколько я знаю воинствующий дух смолян, просто так они оленя не отдадут", — призналась Витушева.