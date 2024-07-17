Маск объявил о переезде штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

Миллиардер Илон Маск перенесёт штаб-квартиру компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.

"Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, являются атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе", — написал предприниматель в соцсети X.

Согласно новому закону в Калифорнии, подписанному губернатором Гэвином Ньюсомом, школы не могут устанавливать правила, которые обязывали бы их уведомлять родителей детей о их сексуальной ориентации или половой принадлежности без согласия самого ребёнка.

По мнению Маска, калифорнийские семьи могут покинуть штат ради защиты своих детей. Аналогичное решение примут и многие другие компании.