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14 июля, 11:47

Маск заявил, что за последние восемь месяцев пережил два покушения

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Американский предприниматель Илон Маск считает, что США ждут "опасные времена". Такое заявление он сделал, комментируя нападение на бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Миллиардер также признался, что за последние восемь месяцев пережил два покушения.

"[Подозреваемые] были арестованы примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla [в Остине, штат Техас]", — написал он в социальной сети X.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пережил покушение: нападавший выпустил в экс-президента США несколько пуль во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик выжил, но получил ранение уха. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным американских СМИ, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один.

Матвей Константинов
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