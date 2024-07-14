Покушение можно считать успешным: Подполковник ФСБ назвал действия охраны Трампа провальными
Экс-подполковник ФСБ Филатов: Покушение на Трампа можно считать успешным
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа можно считать успешным, так как стрелявшему позволили произвести несколько выстрелов, и политика от неминуемой гибели спас только ангел-хранитель. Полиция, спецслужбы и личная охрана миллиардера действовали несогласованно и допускали ошибки. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил подполковник ФСБ в отставке и вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов.
По словам эксперта, есть не одно подтверждение того, что полиции сообщали о человеке с винтовкой на здании неподалёку. При этом очевидцы отмечали, что это не представитель служб безопасности. Однако своевременной реакции на это со стороны правоохранительных органов не последовало.
"Служба безопасности при организации данных мероприятий должна, конечно же, прежде всего профилактировать такие вещи. То есть не могло на расстоянии выстрела — а это как минимум 800 метров-километр, — не могло оказаться на какой-то крыше какого-то здания человека со снайперской винтовкой или просто с какой-то винтовкой. Поэтому это явный просчёт службы безопасности Дональда Трампа. Всё остальное — эвакуация. Там, в принципе, уже было просто делом техники, которая от службы безопасности не требует никакого особого мастерства", — заключил Филатов.
Напомним, что в субботу на Дональда Трампа было совершено покушение. Политик выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении сделали несколько выстрелов. Он отделался ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Известно, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше ближайшего здания. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал один. Лидеры многих стран мира выразили свою солидарность с Трампом после покушения на него. Российские политологи считают, что после покушения республиканец выиграет выборы президента США, которые состоятся в ноябре.
ТАСС / АР / Gene J. Puskar