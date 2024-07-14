Покушение можно считать успешным: Подполковник ФСБ назвал действия охраны Трампа провальными

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа можно считать успешным, так как стрелявшему позволили произвести несколько выстрелов, и политика от неминуемой гибели спас только ангел-хранитель. Полиция, спецслужбы и личная охрана миллиардера действовали несогласованно и допускали ошибки. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил подполковник ФСБ в отставке и вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов.

По словам эксперта, есть не одно подтверждение того, что полиции сообщали о человеке с винтовкой на здании неподалёку. При этом очевидцы отмечали, что это не представитель служб безопасности. Однако своевременной реакции на это со стороны правоохранительных органов не последовало.