Зеленский прокомментировал покушение на Дональда Трампа
Зеленский заявил о недопустимости насилия после покушения на Дональда Трампа
Владимир Зеленский после покушения на экс-президента США Дональда Трампа заявил, что подобные проявления насилия не могут существовать в современном мире. Об этом он написал в своей соцсети Х.
"Такое насилие не имеет никаких оправданий и места в мире", — отметил Зеленский и пожелал США стать ещё сильнее после этого.
Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение. Бывший президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении сделали несколько выстрелов. Политик выжил, отделавшись ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Его ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не были в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, по всей видимости, действовал один. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в мае переживший аналогичное покушение, заявил, что в случае с Трампом всё было "как под копирку".
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