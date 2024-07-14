Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 09:19

Зеленский прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Зеленский заявил о недопустимости насилия после покушения на Дональда Трампа

Владимир Зеленский после покушения на экс-президента США Дональда Трампа заявил, что подобные проявления насилия не могут существовать в современном мире. Об этом он написал в своей соцсети Х.

"Такое насилие не имеет никаких оправданий и места в мире", — отметил Зеленский и пожелал США стать ещё сильнее после этого.

"Угроза демократии": Шольц, Эрдоган и Си Цзиньпин высказались после покушения на Трампа
"Угроза демократии": Шольц, Эрдоган и Си Цзиньпин высказались после покушения на Трампа

Напомним, на Дональда Трампа было совершено покушение. Бывший президент США выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его направлении сделали несколько выстрелов. Политик выжил, отделавшись ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько пострадали. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Его ликвидировали на месте. Правоохранительные органы утверждают, что не были в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, по всей видимости, действовал один. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в мае переживший аналогичное покушение, заявил, что в случае с Трампом всё было "как под копирку".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Дональд Трамп
  • Покушение на Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров