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Регион
17 июля, 03:36
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Над Харьковской областью заметили самолёт ВВС Великобритании

Британский учебно-пилотажный самолёт Grob G120TP-A Prefect T1 заметили над Харьковской областью. Об этом говорят данные портала Flightradar24.com.

Двигалось воздушное судно на уровне около шести тысяч метров со скоростью порядка 798 км/ч.

Самолёт появился накануне, 16 июля, в Кировоградской области Украины. Он пролетал над разными регионами, в том числе над подконтрольными ВСУ частями ДНР и Запорожской области, а затем ушёл в сторону Одессы.

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Ранее Life.ru рассказывал, как ПВО сбили самолёт ВСУ, обстреливавший российские территории из пулемёта. Информацию передали в Минобороны РФ.

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raf.mod.uk

Артур Лапсаков
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