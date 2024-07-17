Над Харьковской областью заметили самолёт ВВС Великобритании

Британский учебно-пилотажный самолёт Grob G120TP-A Prefect T1 заметили над Харьковской областью. Об этом говорят данные портала Flightradar24.com.

Двигалось воздушное судно на уровне около шести тысяч метров со скоростью порядка 798 км/ч.

Самолёт появился накануне, 16 июля, в Кировоградской области Украины. Он пролетал над разными регионами, в том числе над подконтрольными ВСУ частями ДНР и Запорожской области, а затем ушёл в сторону Одессы.