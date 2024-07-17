"По улицам не расхаживают солдаты": Голландская журналистка неожиданно развенчала главные предрассудки о Москве

Полки в московских магазинах полны самой разной продукции, поэтому введённые с 2022 года санкции никак не ощутились в российской столице. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года живёт в Москве.

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде посетила Москву для участия в конференции после начала спецоперации в 2022 году. В России ей предложили организовать поездку на Донбасс, однако ей пришлось отказаться из-за последовавших после этого санкций ЕС, блокировки её банковского счёта в Голландии и многочисленных угроз в соцсетях. С тех пор она побывала в зоне спецоперации уже более 10 раз.

"В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически всё, что угодно. Так что санкции не сработали", — констатировала журналистка.

Она также отметила, что люди в России не утратили доступ к информации из любых СМИ, что позволяет им смотреть на происходящее с позиции обеих сторон конфликта.

"Однако то, что мы читаем в западных СМИ о России – совершенно противоположно тому, что мы видим здесь. В Москве я свободно передвигаюсь, ко мне приезжали в прошлом году гости из Нидерландов, которые удивлялись: "Надо же, можно свободно ездить в метро, и здесь по улицам не расхаживают солдаты". Это про то, как видит ситуацию Запад, и то, что он внушает людям", — подчеркнула ван ден Энде.