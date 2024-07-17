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17 июля, 06:27

Армия России уничтожила 10 переправ ВСУ через реку Оскол

Армия России за последние несколько дней разнесла порядка 10 водных переправ Вооружённых сил Украины через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал в соцсети военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток ВС РФ на купянском направлении сосредоточили своё внимание на нарушении логистики ВФУ. С этой целью нашими военнослужащими было уничтожено порядка 10 переправ через реку Оскол", — написал Марочко.

Эксперт отметил, что сейчас российские солдаты стараются помешать украинской армии восстановить разрушенные водные переправы и организовать новые на других участках реки.

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Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором расчёт ОТРК "Искандер-М" ВС РФ в Харьковской области двумя тактическими ракетами уничтожили около 20 единиц техники, в том числе три БМП Marder, а также 120 бойцов ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Владимир Озеров
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